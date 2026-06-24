Россиянам назвали летнюю обувь, опасную для ног и спины

При регулярной ходьбе такая обувь может провоцировать перенапряжение мышц. Фото: Lightfactory / Shutterstock / Fotodom

Летняя обувь на самом деле может заметно влиять на здоровье ног, суставов и даже спины, рассказал врач-остеопат Дмитрий Симкин. Он объяснил, какие модели создают лишнюю нагрузку при ходьбе. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Такая обувь заставляет стопу работать в неестественном режиме. Это может перегружать мышцы и менять механику ходьбы, что со временем отражается не только на стопах, но и на коленях, тазобедренных суставах и пояснице», – пояснил врач.

По словам специалиста, в зоне риска – шлепанцы, вьетнамки, балетки без амортизации, обувь на слишком высоком каблуке и любые модели без нормальной фиксации стопы. Не менее опасны и изношенные пары, которые уже не поддерживают ногу как нужно.

Эксперт отметил, что при регулярной ходьбе такая обувь может провоцировать перенапряжение мышц и менять естественную походку. Людям с плоскостопием или болями в стопах особенно важно выбирать модели с устойчивой пяткой, мягкой амортизацией и небольшим подъемом.

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