В Москве пройдет фестиваль «В кругу семьи» 4-7 июля

В Москве рассказали о фестивале «В кругу семьи», который пройдёт 4-7 июля , фото: фестиваль «В кругу семьи»

24 июня в пресс-центре «Россия сегодня» прошла пресс-конференция, посвящённая XXI Международному кинофестивалю семейных и детских фильмов «В кругу семьи», который пройдёт с 4 по 7 июля в Ярославле.

В мероприятии участвовали губернатор Ярославской области Михаил Евраев, председатель «Банка ПСБ» Пётр Фрадков, митрополит Климент, президент программы Александр Ковтунец, актёры Фёдор Добронравов и Александр Самойленко.

Ковтунец объявил о создании Международной академии и премии «За вклад в сохранение семейных ценностей», а также о проведении телемоста между Россией и 30 странами. Фрадков подчеркнул важность семейных ценностей и роль кино в их передаче. Евраев отметил, что в регионе живёт более 16 тыс. многодетных семей, и фестиваль станет для них важным событием.

«Для нас особенно важно, что фестиваль посвящен семейным ценностям. В этом году впервые учреждена специальная премия за вклад в их сохранение. Сегодня в Ярославской области проживают около 140 тыс. семей с детьми, более 16 тыс. из них - многодетные. Мы последовательно развиваем систему поддержки семей, создаем условия для воспитания детей и укрепления института семьи. С начала года молодые мамы получают региональную выплату в размере 200 тыс. рублей при рождении первого ребенка до 25 лет, второго - до 27 лет, третьего и последующих - до 29 лет. Уверен, что фестиваль вновь станет одним из главных событий этого лета, объединит тысячи зрителей и подарит гостям и жителям региона яркие впечатления и добрые эмоции», - заявил Евраев.

На конкурс поступило более 2759 заявок из 123 стран, будут показаны 140 фильмов, включая работы из Швейцарии, Индонезии и Филиппин. Программа фестиваля включает кинопоказы, форум, мастер-классы и встречи со звёздами. Все конкурсные показы бесплатны. Фестиваль организован при поддержке «Ростеха», «Банка ПСБ» и правительства области.

«Мы живём в мире, который постоянно требует от нас быть быстрее, сильнее, эффективнее. И в этой гонке мы часто забываем самое важное - друг друга. Наш фестиваль - это не просто кино. Это напоминание: остановись, посмотри на тех, кто рядом. В этом году мы создаём Международную академию, учреждаем премию за сохранение семейных ценностей - чтобы добро оставалось с нами не только на время фестиваля. И впервые церемония открытия объединит 10 городов России и 30 стран мира. Чтобы люди по ту сторону экрана тоже почувствовали: они не одни. Потому что семья - это место, где тебя ждут. И где ты можешь просто быть собой», - проникновенно объявил Ковтунец.

Добронравов же назвал этот фестиваль частью его жизни. По словам актёра, благодаря «В кругу семьи» за долгие годы работы многим российским артистам удалось сохранить традиционные ценности. Семья, по мнению Добронравова, незыблема, а благодаря светлым фильмам эта идея распространяется по миру.