Путин: РФ входит в четверку стран, способных производить двигатели для авиации

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Россия входит в четверку стран, способных самостоятельно производить авиадвигатели, заявил глава государства Владимир Путин. Свое мнение он высказал, выступая на совещании по развитию авиации.

«Россия входит в четверку государств, способных обеспечить, как я уже сказал, весь производственный цикл по выпуску авиационных двигателей», — рассказал президент.

Напомним, Путин посетил институт имени Громова для совещания по развитию авиации. Ему представили перспективные российские модели авиатехники. На мероприятии Путин отметил высокий уровень новых российских гражданских самолетов МС-21, SSJ-100 и Ил-114-300, призванных заменить зарубежные лайнеры.

Ранее KP.RU рассказал, что Путин указал также на проблемы. Он подчеркнул, что планы по авиаперевозкам на этот год могут быть не выполнены. Он попросил Минтранс оперативно проработать этот вопрос и вернуться к нему с отчетом, как можно исправить ситуацию и приблизиться к целевым показателям.