Яндекс представит на Young Con обновленную Алису AI, Vibecraft и кроссовер UMO 8. Фото: пресс-служба

25 июня в московской Live Арене пройдет третий фестиваль Яндекса Young Con для 10 тысяч школьников, студентов и начинающих специалистов. В этом году мероприятие впервые станет площадкой для презентации технологических новинок.

Среди ключевых анонсов — обновление Алисы AI. Помощник получит долгосрочную память в чате, улучшенные модели для работы с изображениями и данными «Поиска», а также сможет подстраиваться под настроение и контекст разговора. Live-режим адаптировали для незрячих и слабовидящих.

В Яндекс Go появятся мультимодальные маршруты, объединяющие самокаты и метро. Yandex Cloud запустит Vibecraft — ИИ-сервис для создания сайтов по текстовому описанию. Также на фестивале впервые покажут UMO 8 — гибридный кроссовер мощностью 340 л.с. Кроме того, раскроют принципы работы Люменов — ИИ-компаньонов в Яндекс Музыке, которые позже появятся в Кинопоиске и Книгах.

На фестивале пройдут пробные собеседования, ярмарка вакансий, презентации образовательных программ. Состоятся финалы турнира «Баттл вузов» и Yandex ML Challenge. Победители получат по 1 млн рублей, за звание чемпионов поборются 300 финалистов. Трансляция начнется в 11:00 на сайте Young Con.

Отметим, что весной «Яндекс» запустил функцию переключения между поисковыми ответами и диалогом с Алисой AI. В поисковике появился диалоговый режим общения с нейросетью, позволяющий пользователю свободно переключаться между беседой с Алисой AI и результатами поиска, а также задавать уточняющие вопросы и отправлять файлы и изображения.