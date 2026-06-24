Что делать, если перекрыли выезд на парковке: советы юриста

За перекрытую парковку придется платить компенсацию. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Водителям рассказали, как действовать, если его автомобиль оказался заблокирован на парковке другим транспортом. Юрист Александр Манько пояснил, какие шаги помогут освободить машину и в каких случаях можно взыскать ущерб с нарушителя. Об этом пишет «Абзац».

По словам специалиста, если водитель перекрыл выезд и не оставил контактов, сначала нужно обратиться по номеру 112. После этого на место приезжают сотрудники ГИБДД, фиксируют нарушение, оформляют протокол и при необходимости организуют эвакуацию автомобиля.

«Говорим: автомобиль блокирует выезд, владелец не выходит на связь», – пояснил юрист порядок обращения.

Юрист отметил, что за подобные действия предусмотрен штраф до 3 тысяч рублей. Кроме того, пострадавший водитель может через суд потребовать компенсацию расходов – например, на такси, транспорт или упущенный доход. Для этого нужно собрать доказательства: фото и видео блокировки, чеки и копии документов от ГИБДД.

Ранее Госдума приняла закон, который разрешает россиянам с водительскими правами категорий B, C и D управлять багги, вездеходами и другой внедорожной техникой без получения дополнительных удостоверений.