Заболоцкая: Европа соучаствует в убийствах детей в РФ через оборонные концерны Фото: REUTERS.

Зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая заявила, что европейские страны соучаствуют в убийствах детей в России через сотрудничество с украинскими производителями вооружений. Об этом она сказала на заседании Совбеза ООН 24 июня, в среду.

Она отметила, что с киевским режимом сотрудничает корпорация Hensoldt из ФРГ. Кроме того, недавно Франция предоставила площадку Eurosatory 2026 для демонстрации БПЛА, которые используются ВСУ.

"Таким образом, европейские страны соучаствуют в убийстве детей в России", — подчеркнула Заболоцкая. Москва неоднократно поднимала эту тему в ООН, требуя осуждения действий Киева, однако западные страны блокируют подобные инициативы.

Ранее KP.RU писал, что Россия готова в любое время пригласить делегацию ООН на место удара ВСУ по колледжу в Старобельске, где погиб 21 человек, большинство из которых — подростки. Мария Заболоцкая сказала, что Москва так и не получила от организации осуждения теракта, а Запад, по ее словам, пытается замять эту ситуацию.