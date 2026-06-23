Сергей Собянин вручил премии Москвы за передовые разработки в области медицины

Мэр Сергей Собянин вручил врачам премии Москвы 2026 года за передовые разработки в области медицины. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

В столице наградили разработчиков инновационных решений для здравоохранения: мэр Сергей Собянин вручил премии города Москвы 2026 года в области медицины.

«Сегодня у нас на одну премию приходится 10 проектов, и все эти проекты высокого уровня и высокого качества. Проекты, по которым мы вручаем премии, конечно, имеют научную направленность, но в первую очередь это практические решения, работающие в области диагностики, лечения, профилактики, новых технологий, цифровизации и организации здравоохранения», - написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Премии московским инноваторам в сфере медицины вручаются с 2002 года. Власти столицы ежегодно отмечают лучшие проекты коллективов врачей, ученых и представителей городских и федеральных лечебных учреждений. При этом акцент делается на эффективные и актуальные решения, которые приносят практическую пользу и способствуют развитию московского здравоохранения.

Ежегодно вручается шесть премий, каждая из них – по 3 миллиона рублей. Награды присуждаются в нескольких номинациях. Среди направлений, в которых отбираются работы, - современные методы диагностики, лечения и профилактики социально значимых заболеваний, создание новых цифровых систем в области медицины, совершенствование охраны здоровья детей и матерей, формирование здорового образа жизни, разработка новых форматов организации медицинской деятельности.

Лучшие разработки выбираются экспертным советом при Департаменте здравоохранения города. В него входят представители системы московского здравоохранения и лидеры медицинского сообщества.

В 2026 году за звание лучших боролись 57 проектов. В итоге денежные награды получили шесть разработок. Еще 54 специалиста стали лауреатами премии.

Так, в этом году был отмечен коллектив врачей, разработавших и внедривших в медицинскую практику комплексную систему лечения и ускоренного восстановления пациентов с дегенеративными заболеваниями позвоночника. Еще одну награду за разработку и реализацию программы раннего выявлении и лечения рака желудка получили сотрудники Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова.

Премией также отметили проект по внедрению в клиническую практику многопрофильных клиник Москвы инновационных хирургических технологий для лечения пациентов с тяжелыми формами распространенного перитонита.

За разработку и внедрение методов лечения слепоты, наступившей из-за травм и ожогов глаз, награду вручили коллективу Национального медицинского исследовательского центра «Межотраслевой научно-технический комплекс “Микрохирургия глаза” имени академика С.Н. Федорова».

Всего с момента основания премии награды от города получили 144 проекта, авторами которых стали более тысячи медиков. Разработки победителей охватывают самый широкий круг важных направлений столичного здравоохранения - от прорывных хирургических технологий и новых методов диагностики до масштабных цифровых проектов, помогающих оказывать помощь пациентам.