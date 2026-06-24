США потратят миллионы долларов на уничтожение ядерной программы Ирана: Белый дом запросил средства

Fox News: Белый дом запросил $672 млн на контроль ядерной программы Ирана Фото: REUTERS.

Белый дом рассчитывает получить 672 млн долларов на ликвидацию запасов обогащенного урана и проведение инспекций на ядерных объектах Ирана. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.

По данным канала, министр войны США Пит Хегсет уже проинформировал о соответствующей инициативе республиканцев в Палате представителей Конгресса. Выделенные 672 млн долларов планируется передать Минэнерго США.

Источники уточнили, что деньги предполагается направить на меры по предотвращению разработки или получения Ираном ядерного оружия, уничтожение и вывоз ядерных материалов, а также на организацию инспекций и поддержку деятельности МАГАТЭ.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил возникновение мирового экономического кризиса ради недопущения разработки Ираном ядерного оружия. По его словам, возможное получение Тегераном ЯО якобы представляет собой проблему, более серьезную, чем экономическая депрессия.