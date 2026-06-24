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НовостиОбщество24 июня 2026 22:47

Россиянам напомнили о двух коротких рабочих неделях до конца года: когда их ждать

Россиян ждут две короткие рабочие недели во второй половине 2026 года
Анна ПЕТРОВА
Россиян ждут две короткие рабочие недели во второй половине 2026 года

Россиян ждут две короткие рабочие недели во второй половине 2026 года

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Во втором полугодии россиян ожидают две укороченные рабочие недели в связи с празднованием Дня народного единства и Нового года. Об этом напомнил юрист Александр Южалин.

«На неделе со 2 по 8 ноября - четыре рабочих дня и один сокращенный рабочий день (во вторник 3 ноября). На неделе с 28 декабря по 3 января 2027 года — три рабочих дня», — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

С учетом праздничных сокращений, во втором полугодии 2026 года для работников пятидневки количество рабочих дней составит 130.

При этом количество нерабочих дней во втором полугодии составит 54, включая официальный праздничный день 4 ноября и дополнительный день отдыха 31 декабря.

Как ранее сообщал KP.RU, самым невыгодным месяцем для отпуска в 2026 году станет ноябрь.