Россиянам напомнили о двух коротких рабочих неделях до конца года: когда их ждать

Россиян ждут две короткие рабочие недели во второй половине 2026 года Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Во втором полугодии россиян ожидают две укороченные рабочие недели в связи с празднованием Дня народного единства и Нового года. Об этом напомнил юрист Александр Южалин.

«На неделе со 2 по 8 ноября - четыре рабочих дня и один сокращенный рабочий день (во вторник 3 ноября). На неделе с 28 декабря по 3 января 2027 года — три рабочих дня», — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

С учетом праздничных сокращений, во втором полугодии 2026 года для работников пятидневки количество рабочих дней составит 130.

При этом количество нерабочих дней во втором полугодии составит 54, включая официальный праздничный день 4 ноября и дополнительный день отдыха 31 декабря.

Как ранее сообщал KP.RU, самым невыгодным месяцем для отпуска в 2026 году станет ноябрь.