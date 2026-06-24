Президентом Колумбии официально провозглашен Абелардо де ла Эсприелла. ФОТО: Camilo Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Колумбии официально утверждена победа Абелардо де ла Эсприеллы. Он станет президентом на период 2026–2030 годов.

Эсприелла, представляющий правые политические силы страны, одержал победу во втором туре президентских выборов. Как отмечают колумбийские СМИ, его кандидатуру поддержал президент США Дональд Трамп.

Эсприэлла также обратился к сторонникам с речью в Барранкилье. Он поблагодарил их за поддержку и заверил, что будет соблюдать конституцию страны. Адвокат пообещал защищать права всех граждан, включая тех, кто голосовал за Сепеду.

Официальное вступление в должность состоится 7 августа.

Напомним, что бывший президент Колумбии Густаво Петро был отстранен от должности до 21 июня. 9 июня против него начали два расследования из-за выступлений с критикой оппозиции, в том числе речи в Кордове.