Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире24 июня 2026 23:14

Президентом Колумбии официально провозглашен Абелардо де ла Эсприелла

Официальное вступление Эсприеллы в должность президента Колумбии состоится 7 августа
Анна ПЕТРОВА
Президентом Колумбии официально провозглашен Абелардо де ла Эсприелла. ФОТО: Camilo Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президентом Колумбии официально провозглашен Абелардо де ла Эсприелла. ФОТО: Camilo Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Колумбии официально утверждена победа Абелардо де ла Эсприеллы. Он станет президентом на период 2026–2030 годов.

Эсприелла, представляющий правые политические силы страны, одержал победу во втором туре президентских выборов. Как отмечают колумбийские СМИ, его кандидатуру поддержал президент США Дональд Трамп.

Эсприэлла также обратился к сторонникам с речью в Барранкилье. Он поблагодарил их за поддержку и заверил, что будет соблюдать конституцию страны. Адвокат пообещал защищать права всех граждан, включая тех, кто голосовал за Сепеду.

Официальное вступление в должность состоится 7 августа.

Напомним, что бывший президент Колумбии Густаво Петро был отстранен от должности до 21 июня. 9 июня против него начали два расследования из-за выступлений с критикой оппозиции, в том числе речи в Кордове.