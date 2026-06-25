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НовостиОбщество25 июня 2026 3:28

В России снизилось влияние загрязненного воздуха на нервную систему: заболеваемость упала

Роспотребнадзор: заболеваемость ЦНС из-за плохого воздуха снизилась вчетверо
Мария ПАНЮТИНА
Заболеваемость нервной системы из-за плохого воздуха снизилась вчетверо

Заболеваемость нервной системы из-за плохого воздуха снизилась вчетверо

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Количество случаев заболеваний нервной системы, связанных с загрязнением атмосферного воздуха в России, за последние девять лет снизилось более чем в четыре раза. Это следует из данных Роспотребнадзора.

В 2025 году показатель дополнительных случаев таких заболеваний, вероятностно обусловленных качеством воздуха, составил 8,56 на 100 тысяч населения. По сравнению с 2016 годом это снижение в 4,44 раза.

В Роспотребнадзоре уточнили, что влияние загрязненного воздуха на заболеваемость существенно различается по регионам. Минимальные показатели зафиксированы в Кировской области, а максимальные - в Алтайском крае, где значение достигает 170,9 случая на 100 тысяч населения.

Ранее KP.RU сообщал, что по итогам 2025 года в России зафиксирован рост заболеваемости рядом инфекционных заболеваний по сравнению со среднемноголетними показателями. Наиболее заметное превышение отмечено по гемофильной инфекции.