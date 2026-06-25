"Ядерный шантаж": Гатилов заявил о попытках давления США в переговорах с РФ и КНР

США пытаются запугать РФ и КНР в сфере контроля над ядерным оружием Фото: REUTERS.

США пытаются давить на Россию и Китай, чтобы добиться их участия в многосторонних переговорах по контролю над ядерными вооружениями. Об этом заявил постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

"И главная их задача - запугать Россию и Китай и принудить наши страны к участию в столь рекламируемой США инициативе о многосторонних переговорах по контролю над ядерными вооружениями", - сказал он в интервью РИА Новости.

Гатилов отметил, что Россия предпринимает все необходимые меры для поддержания эффективности своего ядерного потенциала в интересах нацбезопасности и не намерена поддаваться "ядерному шантажу".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что именно наличие ядерного арсенала является главным сдерживающим фактором, предотвращающим от сползания планеты в масштабный военный конфликт.