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НовостиПолитика25 июня 2026 3:44

"Ядерный шантаж": Гатилов заявил о попытках давления США в переговорах с РФ и КНР

Гатилов: США пытаются запугать РФ и КНР в сфере контроля над ядерным оружием
Мария ПАНЮТИНА
США пытаются запугать РФ и КНР в сфере контроля над ядерным оружием

США пытаются запугать РФ и КНР в сфере контроля над ядерным оружием

Фото: REUTERS.

США пытаются давить на Россию и Китай, чтобы добиться их участия в многосторонних переговорах по контролю над ядерными вооружениями. Об этом заявил постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

"И главная их задача - запугать Россию и Китай и принудить наши страны к участию в столь рекламируемой США инициативе о многосторонних переговорах по контролю над ядерными вооружениями", - сказал он в интервью РИА Новости.

Гатилов отметил, что Россия предпринимает все необходимые меры для поддержания эффективности своего ядерного потенциала в интересах нацбезопасности и не намерена поддаваться "ядерному шантажу".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что именно наличие ядерного арсенала является главным сдерживающим фактором, предотвращающим от сползания планеты в масштабный военный конфликт.