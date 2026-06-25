Глава МИД России Сергей Лавров Фото: REUTERS.

Европейские предложения по урегулированию на Украине, предполагающие размещение стабилизационных сил на подконтрольной Киеву территории, приведут к долгосрочному закреплению разделения страны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам министра, суть обсуждаемых в Европе инициатив сводится к введению иностранных военных контингентов на часть украинской территории.

"Стабилизационные силы - суть, ядро тех гарантий, которые Европа даст Украине в плане безопасности. То есть это на веки вечные новая Берлинская стена", - сказал дипломат.

Лавров подчеркнул, что Россия не рассматривает подобные варианты как приемлемые и выступает против закрепления текущей линии передовой в качестве основы для будущего урегулирования.

Глава МИД РФ уточнил, что Москва готова к переговорам, однако только при наличии содержательных и реалистичных предложений, а также при условии участия сторон, способных вести диалог без предварительных ультиматумов.

Отдельно Лавров отметил, что Киев в предыдущие годы неоднократно демонстрировал нежелание вести диалог с Москвой и делал публичные заявления об отказе от переговоров. По его словам, на фоне изменившейся ситуации Владимир Зеленский натужно требует переговоров, помыкая всей Европой.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при проведении переговоров с киевским режимом Москва будет учитывать следующие базовые аспекты: реалии на земле; результаты предыдущих переговорных сессий; итоги переговоров России и США в Анкоридже; изложенные МИД России в 2024 году принципы.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что официальных каналов для общения между Москвой и Киевом нет. Он уточнил, что если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, то он может приехать в Москву.

Официальный представитель МИД Мария Захарова резко высказалась о переговорном процессе по Украине. Дипломат заметила, что Запад занимается дезинформацией. Страны ЕС вбросами хотят скомпрометировать Россию.