Боец Гиза: боевики ВСУ отравили болото у Гришино, через которое заходили ВС РФ Фото: REUTERS.

Боевики ВСУ отравили болото у села Гришино, через которое в населенный пункт заходили российские штурмовики. Об этом РИА Новости рассказал разведчик группировки «Центр» с позывным Гиза.

Российские штурмовики, освобождая село, скрытно перешли болото, чтобы их не обнаружили на открытой местности. Однако повезло без последствий пройти по водоему только первой группе.

«Наше пехотное подразделение заходило следом за нами, два человека, они получили отравления и ожоги. Бойцы орали в рацию, что жжет ноги сначала, потом выше. То есть воздействие происходило через кожу. В итоге они вернулись к берегу, а мы поняли, что обратный путь через болото стал невозможен», – рассказал Гиза, добавив, что воду в болоте отравили всего за ночь.

Напомним, российская армия освободила Гришино в апреле этого года. Стоит отметить, что бои за этот населенный пункт, расположенный близ ранее освобожденного Красноармейска, шли с ноября 2025 года и характеризовались высокой интенсивностью.

А в первых числах марта российские штурмовки зачистили в Гришино последний вражеский опорник, откуда украинским расчетам поступали боевые приказы. Его ликвидировали ударными дронами и тяжелыми огнеметами.