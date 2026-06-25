Риттер заявил о повреждении больниц из-за ударов ВСУ в Старобельске Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Старобельске повреждения получили медицинские учреждения и другие гражданские объекты, помимо разрушенного педагогического колледжа. Об этом ТАСС сообщил экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер после поездки в город.

По его словам, по дороге в Старобельск видны сгоревшие автомобили мирных жителей и разрушенные автозаправки. В самом городе зафиксированы повреждения больниц и других объектов инфраструктуры.

Риттер уточнил, что поездка была связана с расследованием удара по колледжу, произошедшего в ночь на 22 мая. Тогда здания общежития и учебного корпуса, где находились 86 человек в возрасте от 14 до 18 лет, подверглись атаке ВСУ. В результате обстрела общежитие частично обрушилось, погиб 21 студент. Не менее 60 человек получили ранения различной степени тяжести.

Как писал KP.RU, ранне в МИД России заявили, что киевский режим обязательно понесет наказание за трагедию в Старобельске и, что попытки Запада обелить украинскую сторону бесперспективны. В ведомстве прочеркнули, что преступление «не имеет срока давности».