Командир роты Белиар: ВС РФ создали «килл-зону» в направлении Дружковки Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российские военные создали «килл-зону» в направлении города Дружковка в Донецкой Народной Республике. Таким образом, ВС РФ перехватили инициативу и теперь контролируют движение в обратную сторону. Об этом сообщил командир 3-й роты 1-го батальона 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Белиар.

«Если до этого мы говорили о том, что они создали килл-зону вокруг Константиновки в нашу сторону, то сейчас мы можем говорить о том, что в обратную сторону работает килл-зона, по направлению Дружковки», — сказал он.

Как отметил офицер, боевики Зеленского пока сохраняют надежду на контрудар, но надежды эти тщетные. При любых попытках прорыва к окруженным войскам боевики ВСУ уничтожаются.

Напомним, еще в прошлом году власти Украины объявили обязательную эвакуацию населения с детьми в городе Дружковка и четырех селах Андреевской общины, находящихся на подконтрольной Киеву территории Донецкой области.

Примерно тогда же Киев вывез администрацию Дружковки. Эксперты считают, что город к сдаче украинские власти начали готовить уже тогда.