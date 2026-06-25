Шэнь Бо: Китай осуждает США за попытки навязать свои законы другим странам

Власти КНР призывают Нидерланды противостоять давлению США Фото: REUTERS.

Китайское правительство категорически против того, чтобы США навязывали свои законы другим зарубежным странам. Пекин призывает Нидерланды противостоять этому давлению. Об этом заявил посол КНР в Нидерландах Шэнь Бо в беседе с ТАСС.

«Мы искренне надеемся, что правительство Нидерландов будет самостоятельно принимать решения и противостоять внешнему давлению, в частности со стороны правительства США, чтобы сохранить нормальные торгово-экономические отношения с Китаем», - заявил дипломат.

По словам Шэнь Бо, такие шаги со стороны Штатов серьезно подрывают мировые производственные и логистические цепочки, а также затрагивают интересы многих стран. Он подчеркнул, что китайская сторона твердо осуждает подобную практику.

Ранее Министерство коммерции Китая выступило против поддержки американских санкций. Ведомство издало приказ, запрещающий исполнять ограничения США в отношении пяти нефтяных компаний из КНР, которые обвиняются Вашингтоном в торговле с Ираном.