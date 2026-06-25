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НовостиВ мире25 июня 2026 5:40

Шэнь Бо: Китай осуждает США за попытки навязать свои законы другим странам

Власти КНР призывают Нидерланды противостоять давлению США
Арина СЕРОВА
Власти КНР призывают Нидерланды противостоять давлению США

Власти КНР призывают Нидерланды противостоять давлению США

Фото: REUTERS.

Китайское правительство категорически против того, чтобы США навязывали свои законы другим зарубежным странам. Пекин призывает Нидерланды противостоять этому давлению. Об этом заявил посол КНР в Нидерландах Шэнь Бо в беседе с ТАСС.

«Мы искренне надеемся, что правительство Нидерландов будет самостоятельно принимать решения и противостоять внешнему давлению, в частности со стороны правительства США, чтобы сохранить нормальные торгово-экономические отношения с Китаем», - заявил дипломат.

По словам Шэнь Бо, такие шаги со стороны Штатов серьезно подрывают мировые производственные и логистические цепочки, а также затрагивают интересы многих стран. Он подчеркнул, что китайская сторона твердо осуждает подобную практику.

Ранее Министерство коммерции Китая выступило против поддержки американских санкций. Ведомство издало приказ, запрещающий исполнять ограничения США в отношении пяти нефтяных компаний из КНР, которые обвиняются Вашингтоном в торговле с Ираном.