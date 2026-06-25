В США раскрыли, как ссора Трампа и Мелони скажется на отношениях Италии к Франции

Politico: Скандал Мелони и Трампа может сблизить Италию и Францию. Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Скандал между премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом США Дональдом Трампом может подтолкнуть Рим к сближению с Парижем. Об этом пишет Politico со ссылкой на бывшего французского чиновника.

Конфликт разгорелся после того, как Трамп заявил, что Мелони «умоляла» его о совместном фото на саммите G7, на которое он согласился из жалости. Глава итальянского правительства назвала эти слова Трампа «полностью выдуманными». Хозяин Белого дома объявил, что Мелони не удастся вновь «подружиться» с Вашингтоном ради рейтингов. Мелони на фоне слов Трампа о рейтингах заявила, что его не должна волновать ее популярность.

Перепалка между Трампом и Мелони, уверен источник агентства, открывает возможность для сближения Италии и Франции. На 25 июня запланирован первый двусторонний саммит в Антибе, где стороны обсудят сотрудничество в энергетике и обороне.

Ранее Daily Mail опубликовал кадры, на которых Мелони эмоционально реагирует на слова президента Франции Эммануэля Макрона в ходе рабочего заседания на саммите G7. На видео видно, как Макрон, прикрыв рот рукой, шепчет что-то на ухо Мелони, после чего она отстраняется и закатывает глаза.