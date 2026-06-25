АТОР: данных о пострадавших туристах из РФ после землетрясения в Венесуэле нет

Российские туроператоры не получали сообщения о пострадавших россиянах в Венесуэле Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Данных о пострадавших туристах из России после землетрясения в Венесуэле на данный момент не поступало. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров РФ (АТОР).

«На данный момент информации о пострадавших организованных туристах из России (после землетрясения в Венесуэле – прим. ред.) нет», - следует из сообщения.

Как заявили в ассоциации, основным направлением для российских путешественников в Венесуэле был остров Маргарита. Он, к счастью, почти не пострадал от буйной стихии.

В АТОР также отметили, что туркомпании поддерживают связь с венесуэльскими партнерами и продолжают отслеживать ситуацию в стране.

Напомним, что землетрясение в Венесуэле случилось ночью 25 июня. В стране были зафиксированы мощные подземные толчки магнитудой в 7,1 балла. Эпицентр явления располагался примерно в 28 километрах от населенного пункта Монталбан. По последним сведениям, в ЧП погибли 32 человека и еще более 700 ранены.