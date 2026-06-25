В США восхитились крейсерами класса «Киров»: почему российские корабли лучше американских эсминцев

MWM: русские корабли класса "Киров" во многом превосходят новые эсминцы США Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российский атомный крейсер проекта 1144 «Орлан» «Адмирал Нахимов» во многом превосходит новейшие американские эсминцы типа «Зумвальт». Об этом пишет Military Watch Magazine.

Крейсер водоизмещением 28 тысяч тонн оснащен 176 пусковыми установками, включая 96 ячеек для ракет С-400 и 80 — для крылатых ракет, в том числе гиперзвуковых «Циркон». Для сравнения: арсенал «Зумвальта» на 55% меньше — 80 пусковых установок, подчеркнули журналисты.

Главное преимущество американского эсминца — малозаметность, однако российские коробки класса «Киров» выигрывают в живучести, огневой мощи и автономности благодаря ядерной силовой установке. «Зумвальт», в свою очередь, больше подходит для противоракетной обороны, тогда как «Киров» являются более универсальными и способны действовать в Арктике и Тихом океане.

Как писал KP.RU, ранее глава Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков заявил, что модернизированный тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» по своим характеристикам превосходит современные зарубежные корабли. По его словам, устаревшие комплексы на крейсере были заменены на новейшие образцы вооружения.