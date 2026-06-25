Магнитная буря уровня G1 накрыла Землю 25 июня Фото: Shutterstock.

На Земле зафиксирована слабая магнитная буря уровня G1. Как сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, геомагнитное событие началось около полуночи с умеренных возмущений и усилилось до уровня бури примерно за три часа до публикации прогноза.

Причина бури — быстрый рост скорости солнечного ветра из-за корональной дыры на Солнце необычной формы. Событие было спрогнозировано накануне, и сейчас, по оценкам специалистов, примерно пик активности, выше которого она уже не поднимется.

Тем временем, обращают внимание специалисты, июнь проходит по умеренному графику. Так, за месяц было всего 4 дня с магнитными бурями.

"До пиков XXI века пока далеко", — подчеркнули в ученые.

Как писал KP.RU , ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев спрогнозировал полное прекращение магнитных бурь на Солнце в 2028–2031 годах.