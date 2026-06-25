Мирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ на авто в Белгородской области

Мирный житель погиб в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мирный житель погиб в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснояружский округ Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

"В районе хутора Фищево FPV-дрон нанёс удар по автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаем соболезнования семье погибшего", - говорится в сообщении.

Также в оперативном штабе отметили, что повреждено транспортное средство, куда был нанесен удар.

Ранее сайт KP.RU писал, что российские силы противовоздушной обороны за ночь 25 июня уничтожили 269 украинских БПЛА над регионами России и акваторией Чёрного моря.