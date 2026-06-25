СК приглашает на интерактивный марафон «15 лет на страже права и справедливости»

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В воскресенье, 28 июня, в Парке Победы на Поклонной горе в Москве состоится интерактивный марафон СК России «15 лет на страже права и справедливости». Как сообщает пресс-служба ведомства, в этот день каждый сможет прикоснуться к одной из самых интересных профессий.

Всероссийский информационно-пропагандистский марафон начнется в 10:00. Гостей ждет не просто выставка достижений, а открытая площадка, на которой профессионалы ведомства расскажут некоторые секреты своей работы. В мероприятии примут участие руководство Следкома РФ, сотрудники ведомства и члены их семей.

В парке гостей будут ждать фотозоны и экспозиция новейшей криминалистической техники: передвижные лаборатории и приборы, помогающие раскрывать самые запутанные преступления. Будут представлены выставка трофейного оружия и военных следственных органов, а также тематические зоны, посвященные разным отделам СК.

Во время марафона опытные офицеры проведут для всех желающих экскурсии и интерактивные мастер-классы. Под руководством сотрудников СК посетители научаться снимать отпечатки пальцев, изучать методы изъятия улик, восстанавливать картину событий по мельчайшим следам и работать с дактилоскопическими порошками.

Такие марафоны, подчеркивают сотрудники ведомства, особенно полезны для тех, кто всерьез задумывается о карьере в правоохранительных органах.