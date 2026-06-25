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НовостиВ мире25 июня 2026 8:21

Мужчина с ножом устроил кровавую расправу в Бразилии, погибли четыре человека

Полиция Бразилии застрелила мужчину, зарезавшего четверых в супермаркете
Сергей КУДРИН
Мужчина с ножом устроил кровавую расправу в Бразилии, погибли 4 человека

Мужчина с ножом устроил кровавую расправу в Бразилии, погибли 4 человека

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

По меньшей мере четыре человека погибли в результате жестокого нападения с применением холодного оружия в Бразилии. 31-летний нападавший с ножом попал на камеры сначала на заправке, где разговаривал с работниками, а затем в супермаркете, где ударил в грудь мужчину, пишет Need to Know.

В супермаркете невменяемый кричал: «Весь мир принадлежит мне, я отправил четверых на тот свет», угрожал и говорил, что «это только начало».

Клиенты спешно покидали помещение, а работники старались укрыться. Злоумышленника ликвидировали сотрудники правоохранительных органов, прибывшие к супермаркету после звонка одного из очевидцев.

Причины произошедшего остаются неясными, однако полицейские рассматривают версию о психическом расстройстве. Прежде, чем преступник был остановлен, он успел нанести смертельные раны двум женщинам и двум мужчинам.

Ранее KP.RU сообщил, что 20 июня мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра в Краснодаре, одна женщина погибла.