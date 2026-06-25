«Будем обсуждать все»: Туск раскрыл, с кем из украинской делегации он проведет переговоры в Гданьске

Туск и Свириденко проведут встречу в Гданьске на фоне напряжения между странами. Фото: IMAGO/Andreas Gora/GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что планирует провести переговоры с украинским премьером Юлией Свириденко в Гданьске. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Новости. Live».

«Мы встретимся с премьер-министром Украины позднее, после открывающей сессии. Будем обсуждать все», — отметил политик.

Напомним, конференция по Украине и переговоры с киевскими чиновниками пройдут на фоне растущего напряжения между двумя странами. Камнем преткновения стало решение Владимира Зеленского присвоить имя «героев УПА*» (Украинская повстанческая армия*) одному из подразделений ВСУ.

На днях польский премьер откровенно порадовался тому, что главарь киевского режима не приедет на конференцию в Польшу.

Елена Зеленская вслед за своим супругом также отменила свой приезд в польский Гданьск, где должна была появиться вместе с супругом в связи с конференцией по восстановлению Украины.

* организация признана экстремистской и запрещена в РФ