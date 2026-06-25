В Анапе 12-летний мальчик ударил ножом сверстника на детской площадке Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Анапе на детской площадке произошел конфликт между двумя 12-летними мальчиками, в ходе которого один из них нанес другому удар ножом. Как сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, пострадавшему была оказана медицинская помощь. Сейчас угрозы его жизни нет.

О произошедшем стало известно 20 июня. Нападавший скрылся с места происшествия. В настоящий момент правоохранители устанавливают его местонахождение и обстоятельства инцидента.

В прошлую субботу в ТЦ «Вест Молл» в Краснодаре произошла трагедия. Днем 20 июня 19-летний молодой человек пришел в торговый центр с мачете и напал на посетителей ТЦ. Скончалась 41-летняя женщина. Еще пять человек получили ранения. Нападавший был задержан. Молодому человеку предъявили обвинение в убийстве и покушении на убийство.