ЕС объявил о выделении Украине первого транша в 3,2 млрд евро из 90 млрд Фото: REUTERS.

Евросоюз объявил о выделении Украине первого транша в 3,2 миллиарда евро. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсетях.

По её словам, это первый транш Киеву по программе финансирования в размере 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы.

"Сегодня мы передаем первый транш в рамках кредита на поддержку Украины в размере 90 миллиардов евро. Это пример европейской солидарности в действии", - написала фон дер Ляйен.

Ранее сайт KP.RU писал, что Верховная Рада ратифицировала кредитное соглашение с Евросоюзом на сумму до 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. За принятие документа проголосовали 298 народных депутатов.

При этом сообщалось, что Украине может не хватить обещанного странами Евросоюза кредита на 90 млрд евро для обеспечения армии вооружением.