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НовостиЗвезды25 июня 2026 9:06

Ургант провел секретную свадьбу на курорте в Казани: какой гонорар получил шоумен

Ургант провел в Казани тайную свадьбу за 7,5 миллиона рублей
Арина СЕРОВА
Ургант провел в Казани тайную свадьбу за 7,5 миллиона рублей

Ургант провел в Казани тайную свадьбу за 7,5 миллиона рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российский шоумен и артист Иван Ургант провел тайную свадьбу на дорогом курорте в Казани и получил за работу около 7,5 миллиона рублей. Об этом информирует Telegram-канал Baza.

Как утверждает канал, торжество состоялось в минувшие выходные в комплексе «Ак Барс Гольф Резорт». Он располагается на берегу Волги. Для гостей забронировали 50 гостиничных номеров. Общая стоимость размещения составила около 9 миллионов рублей.

По сведениям Baza, Ургант за выступление в качестве ведущего получил прядка 100 тысяч долларов, что в переводе на российскую валюту составляет чуть меньше 7,5 миллиона рублей. Также в райдер артиста вошли трансфер на машине премиум-класса, безалкогольные напитки и небольшие закуски.

По информации канала, программа ведущего была разделена на несколько коротких блоков. Они длились всего по 20 минут. В сумме развлекательная часть заняла около пяти часов. При этом Ургант вел свадьбу не один, ему помогал соведущий из Москвы. В конце праздника для гостей выступила известная музыкальная группа PIZZA.

Ранее падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе сделала заявление о своей личной жизни. Девушка недавно вернулась в Россию, поскольку у нее закончился срок действия студенческой визы. Девушка призналась, что разорвала отношения с рэпером Сергеем Дмитриевым.