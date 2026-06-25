Sky News: Трамп назвал Зеленского мужественным и похвалил за успехи Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп назвал главаря киевского режима Владимира Зеленского мужественным и заявил, что он неплохо справляется в конфликте с Россией. Об этом глава Белого дома заявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, сообщает Sky News.

«По крайней мере, он держится... Я думаю, что он справляется довольно хорошо», – заявил глава Белого дома.

Также американский лидер назвал Зеленского мужественным человеком, у которого сильные бойцы и отличная техника.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что удары украинских боевиков по объектам на территории России не в состоянии повлиять на ситуацию на линии боевого соприкосновения, где российские военные освобождают один населенный пункт за другим.

Аналитик Алексей Рамм при этом отметил, что освобождение Донбасса откроет широкие стратегические перспективы и поменяет весь расклад на поле боя.

А накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что удары дронов – это попытки украинского руководства «огрызнуться» в ситуации тотального превосходства вооруженных сил России на передовой. А учитывая, что наши бойцы наступают по всем направлениям, ситуация на передовой идет к точке невозврата для ВСУ.