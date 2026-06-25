«Герани-2» атаковали автозаправки ВСУ в Николаевской области Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

ВС РФ с помощью БПЛА «Герань-2» атаковали автозаправки в Николаевской области, нарушив транспортную логистику ВСУ. Минобороны РФ предоставило кадры удара.

Минобороны России показало удары дронов "Герань-2" по АЗС в Николаевской области. Удары по топливным хранилищам и железной дороге нарушают логистику ВСУ, отмечается в сообщении от военного ведомства. Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре и складам ВСУ. Противник понес потери в живой силе, технике, а также лишился складов для топлива.

В Минобороны подчеркивают, что наносят удары только по ВПК Украины. А также атаковывают объекты энергетической инфраструктуры киевского режима, которые используются в целях ВСУ. ВС РФ наносят избирательные удары по целям противника.