В Кремле рассказали о графике президента РФ Фото: REUTERS.

В Кремле рассказали о графике президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь Дмитрий Песков в беседе с журналистами отметил, что глава государства 25 июня проведет оперативное совещание с Совбезом РФ. Тема встречи не раскрывается.

«Как обычно, он сам определит тему этого совещания», — рассказал Песков в разговоре с прессой.

Позже представитель Кремля отметил, что после совещания у Путина запланирован целый ряд непубличных рабочих встреч. О них он не будет распространяться.

Песков также не рассказал, в каком формате будет совещание: в открытом или закрытом. Но не исключено, что Путин коснется темы конфликта на Украине и атак киевского режима на Москву и регионы.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин проводил совещание с Совбезом РФ шесть дней назад, тема была — внешняя политика.