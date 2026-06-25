После удара ВСУ закрыт участок трассы «Новороссия» в Запорожье Фото: REUTERS.

Из-за риска атаки БПЛА закрыт участок трассы Р-280 в Запорожской области. Организован объездной путь. Об этом пишет издание «КП-Запорожье».

«Киевский режим совершил очередное террористическое преступление против мирной инфраструктуры», — говорится в сообщении от губернатора Запорожской области Евгения Балицкого в его канале в «Максе».

Движение по трассе Р-280 "Новороссия" с 317-го по 33-й километр временно ограничено из-за безопасности. Организован объезд через села Ботиево, Строгановка, Райновка, Орловка. Глава региона призывает строго следовать указаниям на блокпостах и дорогах, быть внимательными и осторожными.

Ранее KP.RU рассказал о модернизации на трассе «Новороссия». В конце 2025 года власти региона сделали всё возможное, чтобы подготовить дорогу к туристическому сезону, трасса стала четырехполосной.