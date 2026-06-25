Юрист Вагова рассказала, как вернуть ювелирное украшение, если выявлен брак Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ювелирные изделия нельзя вернуть просто потому, что вы передумали, так как они входят в перечень товаров надлежащего качество. Однако это правило не работает, если вы выявили недовес, скрытые пустоты, несоответствие пробе или заявленному весу. Об этом РИАМО рассказала юрист Софья Вагова.

В вышеперечисленных случаях закон «О защите прав потребителей» на вашей стороне и вы можете требовать возврата денежных средств, замены или соразмерного уменьшения цены. После покупки обязательно сохраните чек, бирку и упаковку, однако даже без чека отказать не имеют права - факт покупки можно подтвердить и другими способами.

«Подайте письменную претензию в двух экземплярах, опишите дефект, потребуйте экспертизу за счет продавца. Если он спорит, настаивайте на независимой геммологической проверке веса и пробы. При отказе - жалоба в Роспотребнадзор и иск в суд с неустойкой и штрафом», - рассказала юрист.

Эксперт отмечает, что при покупке украшений нужно быть внимательными: проверяйте оттиск пробы и именник, требуйте взвешивания при вас, сверяйте вес с биркой, осматривайте изделие на полости и пайку, а также берите подробный чек с указанием пробы, веса и артикула.

Как KP.RU писал ранее, каждый перевод денег незнакомому человек из интернета - это лотерея. Вас не только могут обмануть, но и втянуть в преступную схему.