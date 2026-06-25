Радиостанция Судного дня передала в эфир слово крюк Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Радиостанция УВБ-76, также известная как станция Судного дня и «жужжалка», впервые вышла в эфир в четверг, 25 июня. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-логи», отслеживающий активность самой загадочной радиостанции на просторах постсоветского пространства.

"НЖТИ 56231 КРЮК 6856 1920", - говорится в сообщении радиостанции, передавшей сигнал по состоянию на 13:01 по московскому времени.

Напомним, в июне прошлого года Роскомнадзор впервые прокомментировал работу таинственной радиостанции "Судного дня", которая уже почти 50 лет передает в эфир загадочные послания.

Накануне, 24 июня, сайт KP.RU писал, что радиостанция Судного дня вышла в эфир не один десяток раз, передав 20 сообщений за сутки. Стоит отметить, что радиостанция Судного дня не часто выходит в эфир.