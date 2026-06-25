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НовостиВ мире25 июня 2026 10:33

Испания столкнулась с человеческими жертвами из-за погодных условий: подробности

Более 200 человек погибли в Испании из-за аномальной жары в последние дни
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Людмила МИТРОХИНА
Испания столкнулась с человеческими жертвами из-за погодных условий: подробности

Испания столкнулась с человеческими жертвами из-за погодных условий: подробности

Фото: Оксана ЗУЙКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Европейская страна столкнулась с человеческими жертвами из-за погодных условий. Речь идет об Испании. Об этом пишет система мониторинга MoMo. В Испании из-за жары погибло более 200 человек с воскресенья по среду.

Система собирает ежедневную статистику смертности в Испании и сравнивает её с прогнозами, основанными на прошлых данных. В четверг более 100 миллионов европейцев столкнутся с температурой выше 35°C, из них 50 миллионов — французы и 18 миллионов — немцы.

Вчера во Франции второй день подряд был зафиксирован самый жаркий день за всю историю наблюдений. В последние дни температура в стране превышала 40 градусов Цельсия.

Ранее KP.RU сообщил, что сильнейшая жара в Европе может быть вызвана изменениями климата. При этом речь не идет о глобальном потеплении. Западная Европа уязвима к подобным изменениям и первой берет на себя удар.