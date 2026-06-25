Экс-футболист сборной РФ оценил шансы Месси сохранить лидерство в гонке бомбардиров

24 июня Лионелю Месси исполнилось 39 лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков оценил игру нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и его шансы удержать лидерство в гонке бомбардиров чемпионата мира 2026 года. По его словам, результативность форварда во многом связана с командной игрой, которая выстроена вокруг него. Об этом пишет mk.ru.

«Вполне возможно, потому что невооруженным взглядом видно, как вся команда работает на него. И в тех атаках даже, когда тяжело что-то создать, все равно ищут его. В тех эпизодах, когда создаются голевые ситуации, все равно ищут его, чтобы именно он забил», – сказал Кирьяков.

По его словам, партнеры по сборной Аргентины в большинстве атак стараются выводить Месси на ударную позицию, даже когда есть другие варианты продолжения атаки. Именно поэтому форвард регулярно забивает и возглавляет список бомбардиров турнира.

Кирьяков также отметил, что команда, вероятно, ставит перед собой задачу не только добиться победы на чемпионате мира, но и помочь Месси укрепить статус лучшего бомбардира. Кроме того, он подчеркнул, что нападающий находится в хорошей форме и сохраняет высокое мастерство, которое позволяет ему эффективно завершать атаки.

Напомним, 24 июня Лионелю Месси исполнилось 39 лет. В таком возрасте большинство футболистов уже завершают карьеру или заметно снижают игровые нагрузки.