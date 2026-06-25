Путин обсудил с Совбезом внутреннюю безопасность России и отношения с соседями

Путин обсудил с Совбезом РФ обеспечение внутренней безопасности и стабильности Фото: REUTERS.

Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с Советом безопасности РФ обеспечение внутренней безопасности и стабильности. На эту тему российский лидер разговаривал во время оперативного совещания.

«У нас два вопроса сегодня. Один касается обеспечения внутренней безопасности, стабильности. А второй - наших отношений, развития наших отношений с ближайшими соседями», - сказал Путин, открывая совещание.

В совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель ГД Вячеслав Володин, зампред СБ РФ Дмитрий Медведев, глава МИД РФ Сергей Лавров, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и другие.

Ранее сайт KP.RU сообщил, что Владимир Путин проводил совещание с Совбезом РФ шесть дней назад, темой совещания была внешняя политика Российской Федерации.