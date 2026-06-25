Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика25 июня 2026 10:41

Путин обсудил с Совбезом внутреннюю безопасность России и отношения с соседями

Стала известна тема обсуждения президента России с представителями Совбеза РФ
Вениамин ЗАХАРОВ
Путин обсудил с Совбезом РФ обеспечение внутренней безопасности и стабильности

Путин обсудил с Совбезом РФ обеспечение внутренней безопасности и стабильности

Фото: REUTERS.

Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с Советом безопасности РФ обеспечение внутренней безопасности и стабильности. На эту тему российский лидер разговаривал во время оперативного совещания.

«У нас два вопроса сегодня. Один касается обеспечения внутренней безопасности, стабильности. А второй - наших отношений, развития наших отношений с ближайшими соседями», - сказал Путин, открывая совещание.

В совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель ГД Вячеслав Володин, зампред СБ РФ Дмитрий Медведев, глава МИД РФ Сергей Лавров, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и другие.

Ранее сайт KP.RU сообщил, что Владимир Путин проводил совещание с Совбезом РФ шесть дней назад, темой совещания была внешняя политика Российской Федерации.