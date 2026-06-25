"У аварцев и даргинцев мутировал другой ген": генетик объяснил, как народы Дагестана адаптировались к высоте

Генетик Колесников: у аварцев и даргинцев свой механизм адаптации к высоте Фото: Александра ТАЙБАТРОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Дагестане у аварцев и даргинцев благодаря генетическим изменениям выработался свой механизм адаптации к жизни в высокогорье. Об этом КP.RU рассказал научный сотрудник НИИ медицинской генетики Томского национального исследовательского медицинского центра Никита Колесников.

Ученый заметил, что тибетцы тысячелетиями обитают на высоте больше 4000 метров, где обычный человек испытывал бы нехватку кислорода. Выяснилось, что у них мутировал ген EPAS1, который спасает их от "загустения крови" - перепроизводства эритроцитов, которое возникает при кислородном голодании.

Эксперт пояснил, что чем больше красных телец, тем больше гемоглобина, значит, кислород усваивается лучше и дышать человеку легче. Однако переизбыток эритроцитов опасен, так как возникают тромбы.

Колесников отметил, что в Дагестане у аварцев и даргинцев мутировал другой ген, который дополнительно активирует бескислородные способы получения энергии - клетки начинают ее "выжимать" из запасов глюкозы.

"Есть версия, что механизмы адаптации возникают случайно. Поэтому у разных народов мы видим разные «решения» одной проблемы", - сказал специалист.

Как писал сайт KP.RU, вклад генетики в продолжительность человеческой жизни в целом — 90%. Но сколько каждый из нас реально проживет в рамках своего "предела" — во многом зависит от оставшихся 10% факторов.