FT: цена на нефть Brent вернулась к уровню до конфликта США и Ирана Фото: REUTERS.

Цена нефти Brent упала до уровня до конфликта США и Ирана. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Ночью в четверг цена нефти Brent с поставкой в августе 2026 года на бирже ICE упала ниже $73 за баррель впервые с 27 февраля. Стоимость энергоресурса снизилась из-за возобновления поставок, заблокированных конфликтом, и снижения опасений трейдеров по поводу кризиса. Однако не исключено, что цена на топливо может снова вырасти. Это произойдет после того, как будут выгружены танкеры, которые долгое время находились в Ормузском проливе из-за ограничений в перевозках.

Ранее KP.RU передал слова президента США Дональда Трампа. Представитель Белого дома заявил, что не нужно беспокоится по поводу высоких цен на нефть. США мониторят ситуацию и из-под контроля она не должна выйти, якобы рост стоимости на нефтепродукт был запланирован.