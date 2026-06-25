Как по одному листу понять, что огурцы начали болеть: советы садовника

Пожелтение, пятна или деформация листьев не всегда означают болезнь. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Вредители и болезни огурцов часто проявляются сначала на листьях, и именно по ним можно вовремя понять, что растению нужна помощь. Профессиональный садовник Сара Бергер рассказала, как «читать» сигналы растения и не допустить потери урожая. Об этом пишет mk.ru.

«У огурца пожелтел лист. Что делает большинство садоводов? Кто-то бежит за удобрением. Кто-то ищет болезнь. Кто-то начинает опрыскивать от вредителей. И мало кто задумывается, что один и тот же симптом может иметь совершенно разные причины», – отметила эксперт.

По словам специалиста, пожелтение, пятна или деформация листьев не всегда означают болезнь. Причиной может быть нехватка питания, неправильный полив, переувлажнение или даже остатки химических веществ в почве. Поэтому важно сначала проверить условия выращивания, а уже потом думать о лечении.

Только после этого можно предположить дефицит питательных веществ, исключить влияние гербицидов и ошибок при обработке растений. Лишь затем стоит искать признаки инфекций и вредителей, которые тоже часто «маскируются» под другие проблемы.

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