Итальянский журналист, поднявшийся на Эльбрус, попросил российское гражданство

Велимир Томович Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Итальянский журналист Велимир Томович поднялся на Эльбрус и развернул флаги России и Италии на высоте 5 642 м. Он также обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о российском гражданстве.

Он рассказал, что свое восхождение он решил посвятить дружбе России и Италии. Журналист подчеркнул, что разделяет "российские духовные, национальные и традиционные ценности". Именно поэтому обратился к главе российского государства с «крыши» Европы с просьбой.

"Я уважаю культуру России и людей, живущих в ней, я обрел здесь множество друзей, в том числе благодаря Всемирному фестивалю молодежи. Именно поэтому отсюда, с "крыши" Европы, я прошу Вас оказать мне честь, предоставить мне российское гражданство и помочь стать достойным гражданином этой великой страны", — резюмировал корреспондент, который покорил Эльбрус.

Отмечается, что восхождению на Эльбрус предшествовала многодневная подготовка. Тренировка включала поход на гору Чегет (2 100–3 100 м) и выходы из лагеря в нацпарке (3 800 м) до скал Пастухова (4 700 м). Было тяжело, температура опускалась до -15 градусов. Но несмотря на это, альпинист-любитель смог побороть себя и покорить гору.

Ранее KP.RU сообщил, что это не первый представитель иностранной прессы, который просит о российском гражданстве. Не так давно стало известно о соответствующей просьбе американского журналиста Кристофера Хелали.