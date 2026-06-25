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НовостиПроисшествия25 июня 2026 11:47

Был готов убивать, но при задержании звал родителей: в Мариуполе задержали «маминого террориста»

Готовивший теракт в Мариуполе мужчина при задержании просил позвонить маме
Сергей КУДРИН
Готовивший теракт в Мариуполе мужчина при задержании просил позвонить маме

Готовивший теракт в Мариуполе мужчина при задержании просил позвонить маме

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мариуполе задержали очередного террориста, который готовил взрыв в здании суда по заказу украинских спецслужб. Только этот персонаж отличается от других: он был готов подвергнуть риску десятки людей, а то и убить их, но когда его скрутили на асфальте сотрудники ФСБ - сразу начал звать маму.

«Позвоните маме! Ну позвоните маме!» - верещал задержанный, когда ему заломали руки правоохранители.

Пресс-служба ФСБ России опубликовала кадры задержания мужчины, который пытался пронести в здание суда самодельное взрывное устройство. Террорист оказался гражданином РФ, действующим по указке куратора с Украины.

Ранее KP.RU сообщил, что в Пятигорске предотвращен двойной теракт против правоохранителей. Задержаны две женщины, планировавшие теракты по указанию Киева, не зная о своей роли смертниц. Они забрали из тайников в Пятигорске взрывчатку и планировали атаковать контрольно-пропускной пункт.