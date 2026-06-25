Бразильянка получила год условно за чрезмерную одержимость звездой BTS

Певец Чон Джонгук. Фото: IMAGO/Jorge Estrellado / www.imago-images.de / Global Look Press

В Южной Корее суд Сеула приговорил гражданку Бразилии к одному году лишения свободы условно за то, что она 22 раза приходила к дому звезды K-pop группы BTS 28-летнему Чону Джонгуку, более известному как Чонгук. Об этом сообщило издание BFM со ссылкой на телерадиокомпанию BBC.

"Этой женщине, которой около тридцати лет, также грозит депортация из Южной Кореи, если первоначальное судебное решение не будет отменено в ходе апелляции. Ведь несмотря на судебный запрет, она продолжала преследовать Чонгука", - говорится в публикации.

Из судебных документов по данному делу известно, что эта чрезмерно назойливая поклонница певца во время одного из своих визитов позвонила в дверь дома Чонгука целых 133 раза.

Издание напомнило, что в прошлом году Чонгук уже сталкивался с преследованием со стороны своих фанаток.

Как писал сайт KP.RU, в 2018 году южнокорейский певец, танцор и участник популярной музыкальной группы BTS Чонгук возглавил список самых сексуальных мужчин мира. Отмечалось, что в список вошли мужчины, которые отличились не только стальным прессом или объемными мышцами, но и талантом и интеллектом.