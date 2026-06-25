«Бывает крайне редко»: сейсмолог оценил мощное землетрясение в Венесуэле

Эпицентры находились на глубине в 10-20 км на северном побережье. Фото: REUTERS.

В Венесуэле произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5, в результате которого есть погибшие и пострадавшие. Ситуацию прокомментировал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин, назвавший событие редким и нетипичным для региона. Об этом пишет «Ридус».

«Землетрясения в Венесуэле такой мощности теоретически возможны, однако на деле происходят очень редко. Их даже можно назвать аномальными», – заявил Шебалин.

Сейсмолог отметил, что для Венесуэлы такие сильные землетрясения происходят крайне редко, в отличие от Японии, где подобные события являются более привычными. По его словам, произошедшее в Латинской Америке можно считать аномальным явлением, а также не исключаются повторные, но более слабые подземные толчки в этом же районе.

Напомним, эпицентры землетрясения находились на глубине в 10-20 км на северном побережье - в штате Яракуй, на расстоянии от 150 до 300 км от столицы Венесуэлы, Каракаса. В зоне бедствия оказались сотни тысяч жителей, сообщается о десятках погибших и пострадавших.