В Российских школах появится единый учебник географии: когда по нему начнут заниматься Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 сентября 2028 года российские школьники начнут заниматься по единому государственному учебнику географии. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов объявил о поэтапном введении этого пособия в образовательный процесс.

Министр выступил на пленарном заседании форума учителей географии и студентов профильных вузов. Он рассказал, что разработка нового учебника уже ведется, а до начала его использования в школах будет организована специальная подготовка.

Ранее Министерство просвещения уже анонсировало создание единых пособий по всем предметам. Сергей Кравцов уточнил, что до конца текущего года в перечень войдут новые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике, биологии для десятых и одиннадцатых классов, а также по труду для пятого по девятый классы.

Глава ведомства подчеркнул, что это лишь часть масштабной работы. По его словам, в конечном итоге единые учебники должны появиться по всем общеобразовательным дисциплинам.