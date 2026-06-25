НАТО объявила сделку на миллиарды долларов в отношении Украины Фото: REUTERS.

На саммите НАТО в Анкаре обсудят новые контракты на поставку оружия на миллиарды долларов и увеличение объёмов производства. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на слова дипломатов НАТО.

Президент США Дональд Трамп с момента возвращения в Белый дом оказывал давление на НАТО. Союзники подтвердят приверженность статье 5 и назовут Россию долгосрочной угрозой.

Лидеры НАТО, включая Трампа, встретятся в Анкаре 7–8 июля из-за критики США за недостаточную поддержку в конфликте с Ираном. Совместное заявление будет кратким. Аналитики издания говорят, что альянс хочет объявить сделку в отношении Украины на миллиарды долларов.

Ранее KP.RU рассказал, что Европа, отправляя очередной транш Украине, собирается немного его уменьшить. Европолитики поняли, что в Киеве без воровства не обойдется, поэтому также хотят «откусить и свой кусок пирога».