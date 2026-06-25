МИД: Москва рассматривает вопрос гуманитарной помощи Венесуэле Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Москва рассмотрит вопрос об отправки гуманитарной помощи Венесуэле. Об этом рассказали в российском МИД.

«В настоящее время прорабатываются возможности оказания гуманитарной помощи нашим венесуэльским друзьям», — рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

До этого в Кремле ответили на запрос Каракаса о помощи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия направит помощь Венесуэле в связи с разрушительным землетрясением. Однако разговора президента России Владимира Путина с лидером Венесуэлы Делси Родригес пока не планируется.

Ранее KP.RU сообщил последние новости о землетрясении в Венесуэле. Отмечается, что больше 160 человек погибли, 900 пострадали. Аналитики издания поделились кадрами стихийного бедствия.