Страх критики и застенчивость: препятствия на пути к карьерному росту

Неуверенность в себе мешает карьерному росту Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Многие сотрудники годами работают на одной должности не из-за нехватки опыта или профессиональных знаний, а из-за неуверенности в себе и неспособности заявлять о своих достижениях. Об этом РИАМО заявил эксперт Артем Ступак.

В современных компаниях карьерный рост зависит не только от профессиональных компетенций, но и от того, насколько человек умеет проявлять инициативу, презентовать результаты своей работы. Спикер отмечает, что многие сотрудники недооценивают влияние коммуникативных навыков и предпочитают оставаться в тени, надеясь, что их успехи кто-то заметит.

По мнению Ступака, страх критики, застенчивость и боязнь привлечь к себе внимание часто становятся серьезным препятствием для развития карьеры. Сегодня повышение преимущество получают именно те специалисты, которые не только качественно выполняют свою работу, но и готовы открыто взаимодействовать с командой, брать ответственность за проекты и уверенно представлять результаты своего труда.

Как KP.RU писал ранее, разминаться во время рабочего дня можно и нужно, так как восемь, если не более, часов в статичной позе не только нарушают кровообращение, но и перегружают поясницу, а также зажимают шею.