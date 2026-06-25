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НовостиЗдоровье25 июня 2026 12:54

Нарколог назвал первые признаки начинающегося пьянства у близких

Нарколог Исаев: первый признак пьянства – потеря контроля над алкоголем
Анастасия ПИГИНА
Алкогольная зависимость формируется постепенно.

Алкогольная зависимость формируется постепенно.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Алкогольная зависимость формируется постепенно. На ранних этапах близким бывает сложно заметить тревожные изменения в поведении человека. Нарколог Руслан Исаев рассказал, какие признаки могут указывать на начало проблемы. Об этом пишет Lenta.ru.

«Появляется навязчивое влечения к алкоголю: человек начинает заранее планировать употребление, «ждать повода», раздражаться при невозможности выпить», – поделился Исаев.

Кроме того, человек начинает все чаще оправдывать употребление алкоголя, меньше воспринимает его как проблему и постепенно тянется к ситуациям, где есть возможность выпить. Также со временем растет толерантность к алкоголю, и для привычного эффекта требуется больше спиртного.

Кроме того, могут появляться эпизоды провалов в памяти даже после небольших доз. При этом на начальной стадии зависимость нередко остается незаметной для окружающих: человек продолжает работать, поддерживать семью и привычный образ жизни, что затрудняет распознавание проблемы.

Прежде ученые Канадского института при Университете Виктории установили, что употребление более 24 г алкоголя в день повышает риск рака поджелудочной железы на 10-30%, пишет «Царьград».