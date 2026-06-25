Захарова: киевский режим пытается предать забвению День памяти и скорби Фото: МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Киеве намеренно пытаются вычеркнуть из истории День памяти и скорби 22 июня.

По словам дипломата, этот день всегда был неразрывно связан с историей украинского народа, однако в этом году его демонстративно предают забвению.

Захарова подчеркнула, что вместе с этой датой киевские власти пытаются забыть и подвиг миллионов своих соотечественников, которые сражались с врагом на фронте и в партизанских отрядах. Она обратила внимание, что при этом главарь киевской хунты Владимир Зеленский позволяет себе обвинять Россию в желании исказить правду о событиях Великой Отечественной войны.

Кроме того, представитель МИД указала на усиление кампании по сносу советских и российских монументов в ряде иностранных государств. По её данным, под предлогом проведения специальной военной операции это активно делают страны Прибалтики, Польша и сама Украина.